"Abnehmen ist der größte Schwachsinn"

Lu ist 28 Jahre alt und bloggt auf Lu zieht an über alles, was sie in ihrem Leben bewegt. Das ist auch ab und an ihr Gewicht – denn Lu entspricht mit ihren Maßen nicht dem, was weithin als Norm angesehen wird.

Also haben wir mit ihr über die Vorurteile gesprochen, die dickeren Menschen oft begegnen: Dass sie nur faul seien, zum Beispiel. Oder dass sie nur langweiligen Sex hätten. Ihre Antworten siehst du im Video.