Am Anfang knallt's - Paare erzählen, wie es ist, zusammenzuziehen

Von der strebsamen Hexe zur Bücherfee: Emma Watson alias Hermine hat in Paris erneut Bücher versteckt. Zuletzt konnten sich U-Bahn-Fahrer in London und New York über ihre Büchergeschenke freuen.

Am Mittwoch machte Watson in Frankreich weiter: Auf Instagram sieht man, wie sie französische Ausgaben von "The Handmaid’s Tale" vor einem Gebäude in Paris ablegt.