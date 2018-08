Moritz, 27, leitet einen Schachverein, ruft Mama an

Mutter: Hallo Moritz, was ist denn los, wir haben doch erst heute Vormittag telefoniert?



Moritz: Hallo Mutti, ja, ich ruf nur noch mal an, um dir zu sagen: Ich habe dich lieb.



Was hast du gesagt?



Dass ich dich lieb habe, wollte ich noch sagen.



Moritz, hast du Drogen genommen, bist du betrunken?



Nein, hab erst ein Bier getrunken!



Na, dann ist ja gut. Nicht, dass du wieder damit anfängst!



Ja, natürlich, Mutti.



Trotzdem schön. Ich habe dich auch lieb. Du kommst doch am Samstag zum Geburtstag, bringst du Louisa mit?



Sie kann nicht, sie ist über das Wochenende in Wien.



Ach ja, Louise. Sie ist so ein nettes Mädchen. Ich freu mich auf dich, zieh dir was Ordentliches an, du weißt ja, wie Oma ist.