Ja, nein, vielleicht? Wie du endlich die richtigen Entscheidungen triffst

Wie finde ich raus, was ich will?

Jura in Hamburg oder Kunst in Berlin? Durchhalten oder endlich den Job wechseln? Wenn wir vor großen Entscheidungen stehen, fühlen wir uns manchmal verloren. Wie überlegen hin und her, fragen Freunde und Familie, gehen spazieren, zum Sport und machen eine Pro-und-Contra-Liste, nur um uns dann weiter im Kreis zu drehen.

Maja Storch sagt dazu: "Jeder darf im Leben Fehler machen." Glücksmomente wären wie Caipirinha trinken und Jazz hören – ein schöner Augenblick, aber nichts, was ewig bleibt.

Niemand könne sein ganzes Leben lang glücklich sein, das sei schlicht unerreichbar. Was man anstreben solle, sei vielmehr eine gute Zufriedenheit – "das reicht völlig aus".

Wie treffen andere eine Entscheidung? Hier erzählen drei Menschen, wie sie es gemacht haben: Felix Stadler, 23:

Nach dem zweiten Semester hatte ich plötzlich das Gefühl: Jura ist doch nicht das Richtige für mich. Das Studium an sich war in Ordnung. Aber mich störten die Klausuren, mit ihrer streng dogmatischen, trockenen Sprache. Früher in der Schule hab ich gerne Gedichtsanalysen geschrieben.

Erst als ich die Frist verpasst hatte, wurde mir bewusst, was ich wirklich will.

Ich stand vor der schwierigen Frage: Soll ich weitermachen oder das Fach wechseln? Mich interessierten sowohl Kommunikationswissenschaft als auch Politikwissenschaften. Um mir die Entscheidung leichter zu machen, besuchte ich parallel Vorlesungen in beiden Fächern.

Am schwierigsten fiel mir jedoch, mir einzugestehen, dass Jura nichts für mich ist. Meine Kommilitonen rieten mir dazu weiterzumachen, es würde sicher noch besser werden. Ich zögerte die Entscheidung immer weiter hinaus. Erst als die Bewerbungsfrist für einen Studienwechsel verstrichen war, wachte ich auf. Es war komisch, aber in dem Moment, als ich es verpasst hatte, wurde mir erst klar, was ich wirklich wollte. Doch nun hatte ich die Frist dafür versäumt. Eine kleine Welt brach in mir zusammen. Mindestens eine Woche lang hab ich mich richtig schlecht gefühlt, bin sinnlos mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren.

Bewerben konnte ich mich nun erst wieder in einem Jahr.

Ich ging nicht mehr zur Uni. Ein halbes Jahr lang jobbte ich, danach ging ich zwei Monate lang reisen. In dieser Zeit hat sich meine Entscheidung weiter gefestigt, das Studienfach zu wechseln.

Der Abstand von meinen Jura-Kommilitionen hat mir dabei geholfen. Damals nach dem Abi wollte ich schnell studieren und viel Geld verdienen. Heute hab ich es gar nicht mehr so eilig damit. Meine erste Studienwahl für Jura war rein rational, für den Studienwechsel habe ich mich dann aus dem Bauch heraus entschieden. Heute studiere ich nun meine beiden Wunschfächer Kommunikationswissenschaft und Politikwissenschaften in einem Zweifachbachelor und fühle mich glücklich damit. Einige meiner früheren Kommilitonen beneiden mich nun sogar und sagen "Hätte ich doch damals auch das Fach gewechselt!" Aber jetzt trauen sie sich nicht mehr.

Sascha A., 28

Vor fünf Jahren ist ein guter Freund von mir tödlich verunglückt. Er wurde nur 24 Jahre alt. Ich hatte mich zu diesem Zeitpunkt gerade für eine Weiterbildung in meinem Beruf angemeldet.

Doch nach diesem Erlebnis begann ich auf einmal, alles in Frage zu stellen: Wollte ich überhaupt Karriere machen? Ganz plötzlich, aus dem Bauch heraus, entstand bei mir der Gedanke: Heute in sechs Monaten haue ich ab, auf eine Weltreise ohne Rückflugticket.

Niemand nahm mich ernst, dass festigte meinen Entschluss.