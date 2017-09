Wie ich auf der Suche nach meinem ersten Dreier verarscht wurde - und was ich daraus gelernt habe

Nach einer halben Stunde fuhren wir nach Hause, fast wortlos. An unseren Laptops stürzten wir uns in stummen Aktionismus, um nicht darüber reden zu müssen.

Ben meldete Carinas Online-Profil, schickte eine wütende Beschwerde an die Betreiber des Portals. Ich googelte erfolglos ihren Namen, suchte online nach weiteren Opfern. In Foren wurden ähnliche Fälle diskutiert, aber nie das Carina-Phantom. Und immer war das Fazit:

"Wer ist denn wirklich so naiv?“

Zwischendurch blitzten bittere Details in mir auf: Was ich gesagt und verschickt hatte – ich schämte mich so sehr dafür.

Ich fand es furchtbar, dass eine fremde Person jetzt so viel Macht über mich hatte. Und ich keine Ahnung, welcher Plan dahinterstand. Carina kannte meinen Nachnamen und wusste, bei welcher Zeitung ich arbeitete.

Ich war 29, nicht 14, natürlich kannte ich die Risiken - theoretisch. Aber dank all der guten Erfahrungen vor Carina war mein Misstrauen so klein und meine Vorfreude so groß, ich hatte alle Warnhinweise übersehen.

Ich hatte völlig die Kontrolle verloren.

Wochenlang erwartete ich, von meinem Chef angesprochen zu werden: "Wir haben eine Mail bekommen: Wir werden erpresst.“