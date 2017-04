Du hast dich in deinen Mitbewohner verliebt – und jetzt?

Das führte zu einer unangenehmen Spannung, als ich in der Uni eine stressige Phase hatte und wenig Nerven für Sex . Eine kurze Zeit probierten wir, uns zu verabreden, wie man es ja auch sonst mit Affären tut. Aber das half auch nichts, denn irgendwie war die Situation schon zu vertrackt.

Es war dennoch spannend, das mal auszuprobieren - auch, weil ich mich für alternative Beziehungsformen interessiere. Lea und ich sind beide polyamor. Manchmal hatten wir was mit anderen, die wir auch in die WG mitbrachten. Das waren aber meist sehr kurzfristige Sachen, die sich nicht weiter auswirkten.

Die Freundschaft war in Gefahr und wir hatten eine mega unangenehme WG-Situation.

Nach ein paar Monaten fingen wir an, uns über Kleinigkeiten zu streiten. Schwer zu sagen, wie stark das mit der Affäre zusammenhing – damals ging es uns auch aus anderen Gründen ein bisschen kacke. Dennoch schien meine Befürchtung wahr zu werden: Die Freundschaft war in Gefahr und wir hatten eine mega unangenehme WG-Situation. Nach neun Monaten beendete ich die Affäre deshalb endgültig. Das ist nun vier Monate her.

Die Freundschaft hat sich berappelt und wir wohnen weiterhin zusammen. Ich bin im Reinen mit der Sache - empfehlen würde ich eine WG-Affäre aber keinem. Es ist schon ohne Sex schwierig genug, das WG-Leben konfliktfrei auf die Kette zu kriegen.