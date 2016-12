"Es ist schön, wie meine Freunde sich freuen": Wie Muslime, Atheisten, Hinduisten Weihnachten erleben

In erster Linie ist Weihnachten für mich eine christliche Tradition. Aber ich verbinde das Fest auch mit sehr vielen Lichtern, mit Weihnachtsmärkten, gutem Essen und Zeit mit der Familie. Ich feiere kein Weihnachten, aber an den ersten zwei Weihnachtstagen bin ich immer bei meinen Eltern. Dann gibt es oft ein großes Essen und wir verbringen viel Zeit miteinander.

Ich habe das Gefühl, dass Weihnachten wenig mit Religion zu tun hat: Nur noch wenige gehen an Weihnachten in die Kirche. Ich glaube sogar, dass Weihnachten in der Zukunft eher ein Familienfest statt ein religiöses Fest sein wird.

Ich selbst feiere aber kein Weihnachten. In meiner Familie haben wir auch nie gefeiert, weil meine Mutter muslimisch ist. Aber in letzter Zeit dekoriert sie die Wohnung weihnachtlich und backt auch türkische Plätzchen.

Trotzdem respektiere ich natürlich Menschen, die an Gott glauben, in die Kirche gehen oder nach bestimmten religiösen Werten leben: Meine Freunde feiern Weihnachten und ich finde es toll, wenn sie sich freuen und mit ihren Familien zusammen sind.

Ich habe mich lange und intensiv mit den großen Religionen auseinandergesetzt. Ich denke, dass die Tora, Bibel oder der Koran nur niedergeschrieben worden sind, um den Menschen einen Leitfaden zu geben. Ich glaube zwar nicht an Gott. Aber ich glaube schon, dass so etwas wie Karma existieren kann: Man bekommt im Leben alles zurück.

Einmal habe ich ein Praktikum in einer Werbeagentur gemacht. Mein Chef hat mich zu dem Weihnachtsessen mit seiner Familie eingeladen. Ich find das sehr schön: Wir saßen alle gemeinsam am Tisch und obwohl ich kein Weihachten feiere, hat keiner gefragt, wieso ich dabei bin.

Manchmal vermisse ich in Deutschland die weihnachtliche Stimmung im Ramadanmonat. In arabischen Ländern ist alles zum muslimischen Feiertag geschmückt, es gibt bestimmte Spezialitäten – ähnlich wie an Weihnachten. Wenn ich mal Familie haben sollte, möchte ich am muslimischen Feiertag eine ähnliche Atmosphäre schaffen wie in der Weihnachtszeit: zusammen backen, kochen und die Wohnung dekorieren.

Marcel, 32, studiert in Gelsenkirchen Kommunikationsmanagement. Zurzeit macht er ein fünfmonatiges Praktikum in Indonesien. Spätestens seit meiner Hochzeit nach tamilischer Hindu-Tradition bekenne ich mich öffentlich zum Hinduismus. Davor hatte ich mich lange und intensiv mit hinduistischen Gelehrten und Schriften beschäftigt. Deswegen feiere ich schon seit einigen Jahren Weihnachten nicht mehr, trotzdem kommt in Deutschland Weihnachtsstimmung bei mir auf: Wenn ich in der Stadt zum Beispiel all die Menschen sehe, die nach Geschenken stöbern oder Glühwein trinken. Früher habe ich mich selbst dieser Hektik ausgesetzt und lange überlegt, ob ich alle Geschenke habe. Diese ganze Kommerzialisierung des Weihnachtsfestes war mir irgendwann zuwider.

Die Geburt Christi hatte in meiner Familie an Weihnachten keine Rolle gespielt, abgesehen vom Aufstellen einer Krippe. Unser Weihnachten war mehr ein jährliches Ritual des festlichen Beisammensitzens und Beschenkens ohne tieferen Sinn. Zumindest am Beisammensitzen nehme ich weiterhin teil. Hier in Bukit Lawang, Indonesien – direkt zwischen Palmöl-Plantagen und dem Dschungel – erinnert mich gar nichts an Weihnachten. So werden die Tage wie alle anderen sein – lediglich die Facebook-Beiträge meiner Freunde werden mich an Weihnachten erinnern.

Salim, 23, kommt ursprünglich aus Marokko. Er studiert Medizin in Frankfurt und arbeitet gerade an seiner Doktorarbeit. Ich glaube, ich feiere Weihnachten mit – obwohl ich einen anderen kulturellen Background als der Mainstream in Deutschland habe: Meine Eltern sind in Marokko geboren, ich in Deutschland. An Heiligabend bin ich mit meiner Familie zusammen. Weihnachten strahlt eine positive Atmosphäre aus. Außerdem ist Weihnachten eine Gelegenheit, sich besser kennenzulernen. Ich arbeite zurzeit im Labor an meiner Doktorarbeit. Ich habe auf unserer Weihnachtsfeier auch Kollegen aus anderen Abteilungen kennengelernt. An solchen Weihnachtsfesten spielt es oft keine Rolle, ob man das Fest feiert oder nicht. Jeder Mensch, egal welcher Herkunft und Religion, ist eingeladen. Das verbindet.