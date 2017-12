Mein Weihnachten ist anders, seit ich es mit Hunderten Fremden feiere

Wer schon in Hamburg war, der kennt die Petri-Kirche. Sie steht direkt an der Shoppingmeile Mönckebergstraße in der Innenstadt. Ein schlichter, kantiger Bau. In der Weihnachtszeit wird er durch ein paar kleine Glühwein- und Kunsthandwerksbuden aufgehübscht, die das Gebäude säumen.



Vor fünf Jahren hat die Kirchenleitung beschlossen, all denen einen Ort zum Feiern zu geben, die nicht wissen, wo sie sonst sein sollen.

Seitdem kommen jedes Jahr bis zu 200 Menschen. Zum Teil haben sie keinen festen Wohnort. Manchmal sind es Personen, die sich für sich und ihre Kinder kein eigenes Fest leisten können. Oder es sind einfach Menschen, die an diesem Abend nicht alleine sein möchten. Seit ein paar Jahren sind auch immer einige Geflüchtete dabei, die in Deutschland keine Familie haben.



Für das festliche Essen im Seitenschiff der Kirche wird jedes Jahr der 18-Uhr-Gottesdienst abgesagt.