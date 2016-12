Hier erzählen Flüchtlinge, wie sie in Deutschland Weihnachten feiern

Mustafa Karimi, 25, aus Afghanistan: "In der afghanischen Stadt Herat, wo ich herkomme, gab es nur drei bis vier Stunden elektrisches Licht am Tag. Ich hatte gedacht, dass es auch in Deutschland Zeiten gibt, in denen kein Licht da ist." (Bild: Hanna Gieffers)

Ghazaleh Nafaryeh, 30, aus dem Iran: "In meiner Kirche in Teheran gab es nur eine große Kerze, die bei jeder Messe brannte. Wir konnten keine selbst anzünden, wie ich das hier in Deutschland mache." (Bild: Hanna Gieffers)

Niwar Hussien, 21, aus dem Irak: "In dem Haus, in dem ich hier in Deutschland wohne, gibt es verschiedene Mülleimer. Das hat mich am Anfang verwirrt. Was kommt in welchen?" (Bild: Hanna Gieffers)