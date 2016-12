"Ich werde Kinderweh haben": So erleben deine Eltern Weihnachten

Duygu, 32 Duygu, 32

"Ich war eines der wenigen muslimischen Kinder, die an Weihnachten mit zur Kirche gegangen sind. Aber es war immer klar, dass ich Ramadan feiere und dann beschenkt werde."

Jale, 23

"Ich selbst bin Atheistin und feiere kein Weihnachten – aber ich glaube, dass es in Zukunft eher ein Familienfest statt einem religiösen Fest sein wird."

Raniah, 27

"Manchmal vermisse ich in Deutschland die weihnachtliche Stimmung im Ramadanmonat. In arabischen Ländern ist alles zum muslimischen Feiertag geschmückt, es gibt bestimmte Spezialitäten – ähnlich wie hier an Weihnachten."

Salim, 23

"Ich feiere Weihnachten mit – obwohl ich einen anderen kulturellen Background habe: Meine Eltern sind in Marokko geboren. Aber ich bin an Heiligabend gerne mit meiner Familie zusammen."

Marcel, 32

"Früher habe auch ich mich der vorweihnachtlichen Hektik ausgesetzt, aber diese ganze Kommerzialisierung war mir irgendwann zuwider. Mittlerweile bekenne ich mich zum Hinduismus und feiere kein Weihnachten mehr."

Sara, 18 Sara, 18