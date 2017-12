Meine Familie ist kaputt, ich fahre Weihnachten nur hin und her. Mit wem soll ich feiern?

Mia, 29, fragt:

An den Weihnachtstagen sitze ich meistens im Zug. Ich fahre am Heiligabend erst zu meiner Mutter nach Ingolstadt, dann zu meinem Vater nach Nürnberg, am Ende treffe ich meinen Freund bei seinem Vater. Der erste Weihnachtstag ist dann traditionelles Treffen in Erlangen, am zweiten Weihnachtstag fahren wir wieder zurück – zu der Mutter meines Freundes nach München.

Ich komme mir bei dieser Fahrerei irre vor. An ein ruhiges Weihnachten, das auch mir Spaß macht, ist überhaupt nicht zu denken – "die Mia ist noch jung, die kann ja wohl mal ein bisschen fahren zum Feste."