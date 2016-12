Mal zuerst bei Mama, mal zuerst bei Papa: Wie Scheidungskinder Weihnachten feiern

Zum Glück wohnen alle irgendwo in Brandenburg verteilt, so dass wir nicht wirklich weite Distanzen zurücklegen müssen. Trotzdem sitzt man jeden Tag im Auto oder im Zug.

Weihnachten ist ein Familienfest. Die Kinder kommen wieder in die Heimat, alle haben Zeit und man kann sich endlich denen widmen, die im Alltagsstress oft zu kurz kommen. So zumindest in der Theorie.

Dadurch dass ich eine sechsjährige Halbschwester habe, ist Weihnachten bei meiner Mutter immer noch richtig magisch. So wie man es selbst noch aus der Kindheit kennt. Meine Schwester staunt immer noch jedes Mal über den Baum und die Geschenke. Das macht es weniger erwachsen und wirklich schön. Einen riesengroßen Vorteil gibt es natürlich als Trennungskind: Man kriegt verdammt viele Geschenke. Muss aber, und das ist die Kehrseite der Medaille, auch wahnsinnig viele organisieren. Das entspannteste Weihnachten der vergangenen Jahre war definitiv, als mein Freund und ich meine alte Gastfamilie in Neuseeland besucht haben. Keine Organisation, keine Planung, einfach Weihnachten bei einer einzigen Familie. Seitdem überlegen wir uns jedes Jahr, einfach wieder die Koffer zu packen, aber eigentlich mag ich dieses stressige, vierfache Weihnachten doch viel zu gerne.

(Bild: Julia Kopatzki)

Luis*, 20, aus Köln, Abiturient Mit der Trennung meiner Eltern kam auch direkt der Umzug: Für mich ging es mit meiner Mutter und meiner Schwester nach Köln, mein Vater zog nach Hannover. Ich war sechs, als meine Eltern sich trennten, und erinnere mich kaum noch an die ersten Weihnachten. Heiligabend habe ich mit der Familie meiner Mutter gefeiert, am ersten Weihnachtstag wurden meine Schwester und ich in den Zug gesetzt und sind drei Stunden zu unserem Vater gefahren.

Wenn man noch so jung ist, bekommt man die neuen Partner viel intensiver mit. Der neue Freund meiner Mutter zog bei uns ein, die neue Freundin meines Vaters bei ihm. Dementsprechend war es auch nicht komisch, mit ihnen Weihnachten zu feiern. Seitdem wurde viel ausprobiert: Weihnachten in Köln, Weihnachten in Hannover, Weihnachten bei den Großeltern. Komplett stressfrei war davon nichts. Inzwischen wohnen meine Eltern eine Stunde voneinander entfernt, so dass man sich viel Fahrerei spart. Heiligabend feiern wir immer noch mit der Familie mütterlicherseits. Drei Generationen, zehn Menschen – da ist immer viel los. Bei meinem Vater sind wir lediglich zu dritt: er, meine Schwester und ich. Aber eigentlich ist dieses Kontrastprogramm sehr entspannt. Trotzdem ist es selbst fünfzehn Jahre später noch komisch, den eigenen Vater an Heiligabend bloß anzurufen. Richtig gewöhnen werde ich mich daran wahrscheinlich nie.

Mia*, 25, aus Berlin, Servicekraft Für mich wird Weihnachten dieses Jahr völlig anders. Meine Eltern haben sich vor zwei Monaten getrennt und dieses Weihnachten wird das erste, das ich nicht mehr mit beiden gleichzeitig verbringe. Dadurch, dass mein Vater noch einen Sohn aus der Zeit vor mir und meiner Mutter hat, ist mir das Thema Patchwork-Familie nicht völlig fremd. Trotzdem rechnet man nicht mehr damit, dass die Eltern sich plötzlich trennen, wenn man schon lange von zu Hause ausgezogen ist.