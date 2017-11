Warum ich keine Lust mehr auf den Geschenkezwang habe

Das ist doch verrückt . Müssen wir ernsthaft so viel Geld ausgeben, um unseren Freunden und unserer Familie eine Freude zu machen? Meistens sind es doch die kleinen, unerwarteten Geschenke, die zeigen: "Ich weiß genau, was dich happy macht."

2. Wir verschenken Blödsinn.

Mit der Einladung kommt die drängende Frage: Was soll ich schenken? In der Kreativabteilung des Gehirns kramen wir dann nach den weltbesten Geschenkideen. Nicht immer sind wir dabei erfolgreich. Als eine Freundin vor kurzem ihre Geschenke in gemeinsamer Runde auspackte, entdeckte sie Body Lotion und Duschgel in vier Varianten. Ihre Reaktion: höflich und dankbar. Natürlich pflaumt sie nicht ihre Freundinnen dafür an, wie einfallslos sie eigentlich seien.

Ich fühlte mich schlecht. Das von mir ausgesuchte Beauty-Paket gefiel mir zwar richtig gut, aber hatte ich mich wirklich bemüht? Offensichtlich nicht mehr und nicht weniger als ihre anderen Freundinnen. Zwar wird niemand mit vorgehaltener Pistole gezwungen, ein Geschenk mitzubringen, aber gesellschaftlich erwartet wird es. Ich kaufe dann lieber ein mittelmäßiges Verlegenheitsgeschenk, statt mit leeren Händen anzukommen.