Wir leben in einer Zeit, in der man jeden Genuss sofort will. Viele wissen gar nicht mehr, wie man ohne Konsum genießt. Das heißt, wir verlieren, was früher eine große Rolle gespielt hat: Vorfreunde, Erwartungen zu hegen. Wenn uns der Mund wässrig wird, strecken wir direkt etwas hinein. Das sind latente Umstände, die uns diesen Verdruss über unsere Welt verursachen. Wir sollen ständig große Emotionen haben, die sind aber meist nur oberflächlich.

Das klingt nach einem Teufelskreis. Wie geht man mit Langeweile um, wenn man nicht auf ein Display starren will? Einfach in den Himmel schauen?

"Ja. Sich von Kleinigkeiten beeinflussen zu lassen, zum Beispiel mit dem Blick für die unscheinbaren Schönheiten unseres Lebens durch Straßen zu schlendern oder auf einen Berg zu steigen. Wer sich Kleinigkeiten hingibt, merkt schnell: Auf einmal ist mir nicht mehr langweilig."