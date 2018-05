Wünschenswert wäre lediglich, dass Netflix sich an internationale Standards hält und im Abspann und auch vorab darauf hinweist, dass es Hilfe gibt. Und diese Hilfe und entsprechende Stellen auch benennt.

Und guess what: Suizidgedanken haben Kinder und Jugendliche auch ohne Netflix. Sie haben sie auch ohne Social Media. Sie haben sie auch ohne Internet. Woher ich das weiß? Weil es in meiner Schulzeit weder Facebook noch Streamingdienste gab. Und ich trotzdem eine lange Zeit darüber nachdachte, dass es wirklich besser wäre, nicht mehr da zu sein. Und ich bin bei weitem nicht die einzige, der es so ging.

Hätte es damals "Tote Mädchen lügen nicht" gegeben, hätte ich zumindest gewusst, dass ich nicht alleine bin mit all dem. Dass es andere gibt, denen es genau so geht. Dass es nicht wahr ist, wenn Menschen dir sagen, dass du hässlich und nicht liebenswert bist. All das hätte ich verstehen können. All das hätte mir vielleicht ein wenig Mut gemacht. Die suizidalen Gedanken, sie waren so oder so da. Aber ich wäre damit nicht ganz so allein gewesen.