Warum ich manche Dinge alleine mache - und was ich dabei gelernt habe

Klar, in Gesellschaft ist vieles einfacher. Wenn die Freundin auf dem Weg ins Auslandssemester im Flugzeug neben einem sitzt, fühlt sich das Zurücklassen von Familie, Freunden und Heimat nicht ganz so schlimm an – denn man kann sich dem, was kommt, zu zweit stellen. Es ist auch einfacher im ersten Semester "Einführung in wissenschaftliches Arbeiten" mit jemandem Vertrauten an der Seite zu belegen – jemand, der auch nicht kapiert, was ein Modul ist und nicht weiß, wofür ECTS steht. "Einfach" ist aber nicht das Kriterium, nach dem ich meine Entscheidungen treffen möchte. Ich möchte, dass meine Entscheidungen mich weiterbringen, herausfordern.



(Bild: Pixabay)

Und ich finde es ok, auch mal zu scheitern. Darum melde ich mich an der Uni für Referatsthemen, die mich sehr interessieren, bei denen ich aber weiß, sie werden mich bei der Vorbereitung zur Verzweiflung bringen. Oder schreibe über Themen, die mir eigentlich unangenehm sind, persönliche Themen, wie dieses hier. Früher war das anders. Ich war im Auslandssemester mit Marie. Und wir haben auch zusammen herausgefunden, was es mit den Modulen auf sich hat. Es war einfacher auf diese Art. Ich glaube nicht, dass man autark sein und sich selbst genügen muss, dass man andere Menschen nicht braucht. Aber ich glaube, dass man alleine verantwortlich für sein Leben und seine Entscheidungen ist. Darum habe ich angefangen, Dinge alleine zu tun. Diese vier haben mich vor allem weitergebracht: 1. In eine neue Stadt ziehen. Als ich in Hamburg ankam, kannte ich niemanden. Mit meiner Mutter und dem Kombi bis oben gefüllt mit meinem Leben kam ich nach einer achtstündigen Fahrt aus Süddeutschland in einer leeren Wohnung an.

Sie blieb fast eine Woche bei mir, wir kauften Möbel, schlossen Internet- und Stromverträge ab. Dann fuhr sie ohne mich wieder in die Heimat zurück und ich lief die drei Stockwerke hoch zu meiner Wohnung und meinem neuen Leben. Ich wartete auf irgendein Gefühl. Heimweh, Einsamkeit, Panik, Leere, Heimatgefühl. Sie kamen alle an diesem Abend noch. Bis auf das Heimatgefühl, das kam später. Als ich an der Uni die ersten netten Menschen kennenlernte und sie Monate später Freunde nannte. Als ich herausgefunden hatte, wo es gute heiße Schokolade gibt und die Wege ohne Google Maps fand. Als ich mir Stück für Stück etwas aufgebaut hatte, das meins war. Ich glaube, es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen dem Leben, an dem Ort, an dem man aufgewachsen ist, und dem Leben alleine in einer neuen Stadt: Daheim sind die Freunde, Familie, Cafés, Orte, die immer schon da waren. In der neuen Stadt ist erst einmal gar nichts. Und alles, was dann kommt, hat man sich selbst ausgesucht. Heute bin ich offener als vor zwei Jahren, als ich ankam. Ich habe gelernt, Leuten, Städten, Dingen unvoreingenommener zu begegnen. Sie auf mich wirken zu lassen. Und die Momente, in denen ich den Drang verspüre, alles hinzuschmeißen, auszuhalten und einfach vorbeigehen zu lassen. Diese Erfahrung hat mich selbstsicherer gemacht, ich verzweifle nicht mehr gleich an mir. Weil ich weiß, ich kann alleine losziehen – und komme klar. 2. Alleine wohnen.