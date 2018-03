Und genau das ist ziemlich großartig. Denn das ist alles deins: dein Leben, deine Verantwortung, deine Ziele, deine Träume, deine Ängste, deine Entscheidung. Manchmal ist das beängstigend und oft ziemlich hart. Aber für immer Peter Pan bleiben würde auch bedeuten, all diese großartigen Erfahrungen nicht zu machen. Und den Moment zu verpassen, an dem du sehr stolz sagen kannst, dass du das ganz alleine geregelt hast. Was auch immer "das" ist.

Also: Grow up, it´s not a trap. Am Ende hatte der Vater meines Freundes nämlich Unrecht: Mit meinem achtzehnten Geburtstag hat sich das Leben nicht komplett geändert. Manchmal mache ich immer noch Dinge, die kindisch sind oder dumm. Aber dafür auch ziemlich viele großartige Sachen, die ich nur machen kann, weil ich erwachsen bin. Und weil ich das Kind in mir trotzdem so sehr mag wie den Erwachsenen. Vielleicht ist alles nicht mehr so leicht wie mit Zehn.

Aber vielleicht ist das auch gar nicht schlimm, weil zum Erwachsensein auch gehört, zu wissen, wann man sich wie ein irres Kind aufführen kann und wann nicht. Und kalte Pizza zum Frühstück, die ganze Nacht aufbleiben und ausgehen, Schokolade essen, wann man will, sich den Job suchen, den man mag und das Leben, das man führen will – nichts daran ist "der schlimme Teil" – ganz im Gegenteil.