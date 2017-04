Du solltest dir dein Profilbild zukünftig besser nicht mehr selbst aussuchen

Runde 1: Die Wissenschaftler wählten von 102 Studenten jeweils zwölf Profilbilder aus ihren sozialen Netzwerken aus. Die Studenten sollten dann entscheiden, welche der Fotos sie am ehesten für ein Social-Media-Profil, ein Dating-Profil und ein Job-Profil verwenden würden – und welche eher nicht.

Runde 3: In einer letzten Runde bewerteten fremde Menschen in einer Online-Umfrage die ausgewählten Profilbilder. Es wurde beurteilt: Wie attraktiv, vertrauenswürdig, dominant, kompetent oder selbstbewusst wirkt die Person auf dem Bild?

In der folgenden Abbildung sieht man in der oberen Reihe, welche Fotos die beiden Menschen (vom Foto oben) und eine weitere Frau als beste und schlechteste Fotos in den drei Kategorien ausgewählt haben.

Die untere Reihe zeigt hingegen, welche Bilder ein anderer Studienteilnehmer von ihnen ausgesucht hat.