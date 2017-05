Ich bin so verliebt in eine Frau – doch die ist vergeben

Fühlen

Soll ich ihr sagen, dass ich nicht mehr ohne sie kann?

Christian schreibt:

Eigentlich können wir über alles reden, wir verstehen uns richtig gut, kennen uns schon lange und unternehmen viel zusammen. Da wir nicht in der selben Stadt wohnen, sondern 100 Kilometer voneinander entfernt, schreiben wir auch viel. Sie zu sehen, das ist für mich ein Sechser im Lotto. Manchmal rede ich mir auch ein, dass sie vielleicht auch etwas für mich empfindet.

Ich bin 28 Jahre alt und in meine beste Freundin verliebt . Sie ist seit längerer Zeit in einer glücklichen Beziehung hat mit großer Wahrscheinlichkeit keine Gefühle für mich.

Das Kribbeln im Bauch hat sich langsam entwickelt, früher hatte ich das nicht. Vor lauter Verzweiflung habe ich ihr auch schon mal gesagt, dass ich Gefühle für sie habe. Daraufhin sagte sie, sie wolle eine Schreibpause einlegen. Für mehrere Wochen hatten wir keinen Kontakt, in der Zeit kam ich auch ganz gut von den Gedanken an sie los. Doch irgendwann schrieben wir wieder – und die Gefühle kamen zurück.

Ich bin immer mehr verliebt in sie. Das Gefühl, sie zu vermissen, wird immer schlimmer. Ich will sie. Was soll ich nur tun – den Kontakt einfach locker weiter halten? Ihr sagen, dass ich sie unfassbar liebe? Mich von ihr distanzieren?