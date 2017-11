Dieses Poetry-Slam-Video über sexuelle Gewalt rührt Tausende

(Hinweis: In dem Video wird die Vergewaltigung und der Suizid einer jungen Frau beschrieben.)

Sie beschreibt, wie es ist, vor dem Spiegel zu stehen und sich selbst kaum ertragen zu können. Wie es ist, in einer Welt zu leben, in der irgendwie alle wunderschön zu sein scheinen – aber man sich selbst sehr hässlich fühlt. Eines Abends trifft sie einen jungen Mann – und wird Opfer von sexueller Gewalt. Bei Facebook haben mehrere Tausend Menschen auf das Video reagiert.

Ein Video von den "Poetry Slam Meisterschaften" in Hannover geht gerade bei Facebook rum. Die 20-jährige Poetry-Slammerin Lucia Lucia erzählt darin die emotionale Geschichte von Mathilda, einer jungen Frau, die erwachsen wird – und an sich selbst (ver)zweifelt.

"Wer schön sein will, muss eben leiden. Vor allem wenn er hässlich ist."

Wir haben mit Lucia Lucia über ihren Auftritt und das Video gesprochen - und darüber, warum sie sich missverstanden fühlt:

Lucia, dein Video ist zur Zeit überall - wie geht es dir damit?

Ich freue mich natürlich, dass so viele Menschen mein Video sehen. Aber ich lese diesen Text schon seit über einem Jahr auf der Bühne, deshalb hab ich nicht damit gerechnet, dass das plötzlich passiert. Durch einen Mitschnitt vom NDR ist es groß geworden. Gleichzeitig finde ich es aber schade, zu sehen, was die meiste Aufmerksamkeit bekommt.

Warum?



Ich fühle mich missverstanden. Für mich geht es in diesem Text nicht in erster Linie um das Thema Vergewaltigung und Suizid. Sondern um Minderwertigkeitskomplexe und die Schwierigkeit für junge Frauen, neben all den Werbegesichtern zufrieden mit sich zu sein. Der Text richtet sich gegen die Annahme, dass eine Frau nur etwas wert sei, wenn sie auf männliches Gefallen trifft.

Wie bist du auf das Thema gekommen?



Ich wollte die Geschichte einer jungen Frau erzählen, mit der man sich identifizieren kann. Deswegen hat sie auch einen Namen, also Mathilda. Und ich wollte das Thema und die Gefühle auch für Männer greifbarer machen. Sie sollen sich in jemanden hineinversetzen und die Gefühle miterleben können.