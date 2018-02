Ich will mich nicht mehr selbst finden, ich will mich verlieben!

Seit fast fünf Jahren gehe ich zu Dates und lasse mich halbherzig auf lauwarme Affären ein. Ich haue ab, wenn es ernst wird. Ich behaupte, wie jeder emotional instabile Mensch, dass das an den Anderen liegt: zu klammrig, zu nervig, zu laut, zu still , zu viel oder zu wenig. Mir fällt immer irgendein Grund ein, warum das nicht klappen kann.

Ich höre mir das alles an und denke: Ich glaube, ich habe mich jetzt 32 Jahre lang kennengelernt. Ich weiß, wie ich ticke und ich weiß, was ich brauche, um glücklich zu sein. Yoga kotzt mich an und Detox ist Quatsch.

"Wir müssen reden" – ist eine wöchentliche Kolumne von Kathrin Weßling. Denn: Wir müssen reden. Über einfach alles. Am meisten aber über die Themen, die gerade aktuell brennen. Das kann ein Shitstorm sein oder eine Liebeserklärung, ein Aufschrei oder ein Kopfschütteln – gesprochen wird über alles, was beschäftigt oder bewegt, nervt oder einfach gerade im Raum steht.

Wenn Freundinnen mir in dieser Zeit erzählten, wie verliebt sie gerade sind, dachte ich daran, wie schlimm das enden wird. Weil es ja immer irgendwie endet. Ich dachte an den ersten Streit und an den hundertsten, an Vorwürfe, Eifersucht und Diskussionen über einfach alles: welche Serie man schaut, wer das Klo putzt, wer sich mal wieder beschissen benommen hat, wer zu viel arbeitet und wer zu wenig für die Beziehung macht.

Dann habe ich freundlich gelächelt und gesagt, wie sehr ich mich freue. Gemeint habe ich: Wie sehr ich mich freue, dass mir die ganze Scheiße nicht bevorsteht. Ich Glückliche, dachte ich, ich kann gucken, was und wann ich will, im Bett essen, schlafen mit wem ich will und am Ende in meine schöne, kleine Wohnung gehen und machen, was ich will.