Rebecca hat Vaginismus – kein Sex ohne Krämpfe und Schmerzen. Wie geht es ihr damit?

Heute weiß Rebecca, die eigentlich anders heißt, dass sie an Vaginismus leidet. Eine unwillkürliche Verkrampfung der Vagina und des gesamten Beckenbodens, die vor allem beim Sex auftritt und deren Ursache bislang wenig erforscht ist. Bei Vaginismus ist eine ärztliche Untersuchung oder nur das Einführen eines Tampons oft nicht ohne Probleme möglich. Sex ist wegen der Krämpfe meist unerträglich. "Ich kann schon von Glück reden, wenn der Typ überhaupt reinkommt", sagt Rebecca. "Alles weitere bedeutet dann aber purer Schmerz für mich. Bei meinem ersten Mal dachte ich noch, das sei normal. Jungfrau, unerfahren und so weiter."

Was bedeutet Sex, was bedeutet Liebe? Vielleicht steckt die Antwort in diesen Bildern: