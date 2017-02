"Er zog die Klinge über meine Lippen": Was haben Menschen mit extremen Narben erlebt?

Narben bleiben. Sie sind auf unseren Händen, ob wir wollen oder nicht, auf Knien oder Oberarmen. Und sie erinnern uns noch Jahre später an Momente aus unserer Vergangenheit – meistens an schmerzhafte. Hinter jeder Narbe verbirgt sich eine Geschichte – über das Leben und seine Verletzlichkeit.

Wir haben vier Menschen gebeten, uns ihre Narbe zu zeigen und zu erzählen, was sie damit verbinden.

Luise, 21

"Ich hatte früher extrem starke Kopfschmerzen und konnte mich in der Schule schlecht konzentrieren. Deshalb ging ich zu verschiedenen Ärzten. Eine Orthopädin entdeckte auf einem Röntgenbild, dass meine ersten beiden Halswirbel so sehr verschoben waren, dass der eine Wirbel stark auf mein Rückenmark drückte. Ich war damals 15. Es wurde schnell beschlossen, dass ich operiert werden müsse: Man wollte sicherstellen, dass mein Rückenmark unter keinen Umständen beschädigt werden kann – zum Beispiel durch einen Sturz. Denn wenn das Rückenmark beschädigt wird, kann es zu einer Querschnittslähmung kommen.

In der Operation wurden die beiden Halswirbel wieder gerade gestellt und vierfach verschraubt . Das Ganze wurde mit einem Metallbogen und Knochen aus meinem Becken befestigt. Ich lag zwei Wochen im Krankenhaus und musste danach länger mit so einer schrecklichen Halskrause bis zum Kinn rumlaufen. Mittlerweile ist alles wieder zusammengewachsen.

Romy, 20

"Meine Narbe stammt von einem Luftröhrenschnitt . Ich habe eine Krankheit, bei der meine Atmung in der Tiefschlafphase aussetzt. Sie nennt sich 'Kogenitales zentrales Hypoventilationssyndrom'. Weil ich nachts keine Kontrolle über meine Atmung habe, muss ich beatmet werden. Früher wurde ich über einen Schlauch durch meinen Hals beatmet, heute trage ich nachts eine Nasenbeatmungsmaske . Das Loch in meinem Hals ist zugewachsen, es ist nur noch eine kleine Narbe sichtbar.

Und du?

Ich bin froh, dass die Krankheit bei mir früh erkannt wurde. Denn es ist gut möglich, dass durch eine späte Diagnostik in der Kindheit eine Sauerstoffunterversorgung entsteht und geistige Schäden bleiben. Manche bekommen zusätzlich noch eine schwere Darmerkrankung. Wenn ich einmal im Jahr in der Selbsthilfegruppe andere Betroffene treffe, dann sehe ich, dass es mich noch viel schlimmer hätte treffen können."

Arne, 27

"Ich bin im Jahr 2015 nach dem Tod meines kleinen Bruders nach Lateinamerika ausgewandert, nur mit einem Rucksack und etwas Werkzeug im Gepäck, um in der Fremde eine neue Heimat zu finden. In Puerto Viejo de Talamanca mietete ich eine kleine Holzhütte in einer Hotelanlage und verdiente mit dem Verkauf von Getränken und Kuchen am Strand Geld.

Die erste Begegnung mit meinem späteren Angreifer, der mir auch meine Narbe verpasste, machte ich kurz nach meiner Ankunft: abends, in der Nähe eines Imbisses, als er mich von der gegenüberliegenden Straßenseite zu sich herüberpfiff. Er kam mir komisch vor, ich reagierte nicht.