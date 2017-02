Wenn der Tod zum Job gehört: "Ich möchte Schwerkranken helfen"

Das war natürlich sehr emotional . Anfangs haben mich solche Gespräche bedrückt – mit der Zeit habe ich aber gelernt, die Gefühle etwas auszuschalten . Man stumpft nicht direkt ab, aber man versetzt sich nicht mehr so stark in die Situation der Angehörigen hinein wie zu Beginn. Man versucht, objektiver zu sein.

"In meinem Freiwilligen Sozialen Jahr arbeitete ich auf einer onkologischen Station, hier werden Krebspatienten behandelt. Schon nach ein paar Tagen betreute ich einen Mann mit Hirntumor , er war halb bewusstlos, konnte nicht mehr richtig sprechen und redete wirres Zeug. Er ist kurz darauf gestorben . Anfangs war ich oft traurig, wenn jemand gestorben ist. Aber aus der Traurigkeit ist ein Interesse geworden – deswegen studiere ich jetzt auch Medizin. Das hat mir geholfen, damit umzugehen.

Jonika, 20, lebt in Essen und macht eine Ausbildung zur Krankenschwester



"Schon in meiner Heimat Südafrika arbeitete ich freiwillig in einem Krankenhaus. Nach meiner Au-Pair-Zeit in Deutschland machte ich deswegen einen Bundesfreiwilligendienst im Krankenhaus. Das gefiel mir – jetzt mache ich eine Ausbildung zur Krankenschwester.

Einmal waren während meines Bundesfreiwilligendienstes morgens um 6 Uhr in einem Zimmer schon die Lichter an – ein Patient war gestorben. Ich hatte ihn in den Wochen zuvor gepflegt.

Ich versuche immer, Distanz zwischen Arbeit und Privatleben zu halten. Wenn die Angehörigen weinen, muss man professionell wirken. Es hilft mir wenig, wenn ich jeden Todesfall mit nach Hause nehme und ewig darüber nachdenke. Das würde mich nur noch mehr bedrücken.