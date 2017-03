Du findest diese Löcher wahnsinnig eklig? Dann geht es dir wie mir

An sich ist das ja ganz schön: Ein Künstler schnitzt Muster in Obst und Gemüse – sieht doch hübsch aus! Aber mir bereitet das Bild Unbehagen. Denn ich habe offenbar die sogenannte Trypophobie. Das heißt: Bilder von unnatürlichen Löchern in Gewebe lösen bei mir Ekel und Übelkeit aus. Bis vor etwa einem Jahr wusste ich weder, dass es dieses Phänomen gibt, noch dass ich diese Angst habe. Erst als ein Kumpel mir plötzlich sein Handy vors Gesicht hielt, auf dem Bilder von löchrigen Händen und komisch strukturiertem Gewebe zu sehen waren, wurde mir ganz anders. Ich konnte den Anblick gar nicht ertragen, musste sofort weggucken und hatte am ganzen Körper Gänsehaut. Meine Reaktion ging weit über das Gefühl hinaus, was ich ansonsten als Ekel kenne: Wenn jemand eine Spritze bekommt, mag ich mir das auch nur ungern ansehen, Wunden sind ebenfalls nicht schön – doch in solchen Fällen hält sich mein Ekelgefühl noch im Rahmen. Aber bei diesen Bildern war es anders. Und das geht offenbar nicht nur mir so.

2013 beschäftigten sich erstmals Wissenschaftler mit dem Thema (University of Essex). Bisher ist das Phänomen nicht offiziell in der klinischen Psychologie klassifiziert. Manche Forscher sind auch davon überzeugt, dass die Angst nur durch das Internet entstanden ist. Demnach sollen die Ekelreaktionen dadurch hervorgerufen werden, dass die Betroffenen mit anderen intensiv darüber sprechen – und harmlose Bilder so erst die unangenehmen Assoziationen bekommen. Die irrationalen Reaktionen auf bestimmte Bilder erhielten tatsächlich zunächst im Internet Aufmerksamkeit. In Foren tauschten sich Menschen über die Symptome aus und fühlten sich in ihrem Ekel vor den Lochbildern verbunden. Der Begriff "Trypophobie" soll 2005 zum ersten Mal von einer anonymen irischen Frau in einem Forum verwendet worden sein. So stieg die Anzahl der Google-Suchanfragen nach dem Begriff in den vergangenen Jahren an:

Was ist Trypophobie? Einfach aus dem Griechischen übersetzt ist es die Angst vor Löchern. Wenn Betroffene beispielsweise Bilder von löchrigem Gewebe sehen, berichten sie von Symptomen wie Übelkeit, Kopfschmerzen, Juckreiz oder sogar Angstzustände und Schwindel. Bei manchen geht es auch nicht nur um Löcher: Der Ekel kann auch durch Beulen oder Muster hervorgerufen werden. Ein Proband der ersten Studie zu Trypophobie (University of Essex) beschrieb das so: "Ich kann den Anblick kleiner, unregelmäßiger oder asymmetrisch platzierter Löcher nicht ertragen, es kommt mir hoch, ich muss ein bisschen weinen und es schüttelt mich zutiefst.“ Allerdings geht es nicht um irgendwelche Löcher. Schweizer Käse ist beispielsweise kein Problem, auch Nasenlöcher sind natürlich total in Ordnung. Weil die eben dorthin gehören.

Es geht eher um Löcher – oder sonstige gemusterte Veränderungen – in Objekten, die normalerweise anders aussehen. Diese Beschreibung klingt ein wenig unkonkret, was aber auch daran liegt, dass Trypophobiker auf sehr unterschiedliche Bilder reagieren. Manche haben sogar ein Problem mit Bienenwaben, andere eher mit krankheitsähnlichen Veränderungen an menschlichen Körpern.

13 Prozent der Testpersonen waren von der Phobie betroffen.

Ich weiß, dass das komisch klingt. Und ich verstehe auch, dass die meisten dieses Gefühl nicht nachvollziehen können. In der genannten Studie kam heraus, dass etwa 13 Prozent der Probanden von der Angst betroffen waren. Bei Frauen war der Anteil (18 Prozent) etwas höher als bei Männern (11 Prozent).

Was machen die Bilder mit dir? Mach den Test und klick dich durch die Fotostrecke:

Wir fangen mit leichten Beispielen an und steigern uns. Wir fangen mit leichten Beispielen an und steigern uns. Bilder von Lotussamenkapseln lösen bei vielen Trypophobikern Ungehagen aus. (Bild: Imago) Bilder von Lotussamenkapseln lösen bei vielen Trypophobikern Ungehagen aus. (Bild: Imago) Auch diese aufgerissene Schlammkruste mag nicht jeder. (Bild: WikiCommons) Auch diese aufgerissene Schlammkruste mag nicht jeder. (Bild: WikiCommons) Jetzt wird's ein bisschen fieser – aber wir bleiben in der Natur: Jetzt wird's ein bisschen fieser – aber wir bleiben in der Natur: Die Kerne einer Erdbeere haben angefangen zu sprießen. Eigentlich nicht schlimm, oder? (Bild: Reddit) Die Kerne einer Erdbeere haben angefangen zu sprießen. Eigentlich nicht schlimm, oder? (Bild: Reddit) Noch dabei? Dann kommt jetzt ein künstlerisch verfremdeter Körper: Noch dabei? Dann kommt jetzt ein künstlerisch verfremdeter Körper: Kunst oder eklig? (Bild: Giphy) Kunst oder eklig? (Bild: Giphy) Und diesen blubbernden Giftpilz hätten wir noch im Angebot. (Bild: WikiCommons) Und diesen blubbernden Giftpilz hätten wir noch im Angebot. (Bild: WikiCommons) Jetzt wird's eklig. Bei der Surinamkröte schlüpfen die Babys aus Löchern im Rücken: Jetzt wird's eklig. Bei der Surinamkröte schlüpfen die Babys aus Löchern im Rücken: Wenn du mutig bist – die Szene gibt's im Netz auch als Video. (Bild: WikiCommons) Wenn du mutig bist – die Szene gibt's im Netz auch als Video. (Bild: WikiCommons) Bei richtig fiesen Trypophobie-Bildern wird Gewebe auf unschuldige Menschenhaut gephotoshopt: Bei richtig fiesen Trypophobie-Bildern wird Gewebe auf unschuldige Menschenhaut gephotoshopt: Keine Angst, die Löcher sind nicht wirklich echt. (Bild: Trypophobia.co) Keine Angst, die Löcher sind nicht wirklich echt. (Bild: Trypophobia.co) Der oberste Härtegrad: Die Arbeit eines Maskenbildners, damit es richtig authentisch aussieht. Trau dich: Der oberste Härtegrad: Die Arbeit eines Maskenbildners, damit es richtig authentisch aussieht. Trau dich: Glückwunsch, du hast bis hierhin geklickt: Trypophobie kann dich mal! (Bild: Trypophobia.co) Glückwunsch, du hast bis hierhin geklickt: Trypophobie kann dich mal! (Bild: Trypophobia.co) 1 / 12

Warum haben Menschen diese Angst? Tja, dafür gibt es bisher keine einhellige Antwort. Aber die Wissenschaft hat mehrere Theorien. Zum Beispiel: 1. Es ist ein Schutz vor gefährlichen Tieren

Die Wissenschaftler Geoff G. Cole und Arnold J. Wilkins, welche 2013 die erste Trypophobie-Studie durchgeführt haben, waren davon überzeugt, die Angst beziehe sich im Grunde auf gefährliche Tiere. Bilder von giftigen Tieren mit ähnlichen Hautmusterungen lösten bei ihren Probanden Angst aus. "Es mag einen alten Teil unseres Gehirns geben, der uns sagt, dass wir ein giftiges Tier betrachten", sagte Cole. "Der Ekel ist ein evolutionärer Vorteil, auch wenn uns das nicht bewusst ist, denn er sorgt dafür, dass Leute mit Trypophobie so weit wie möglich von dem löchrigen Ding wegrennen."

Der Blaugeringelte Kraken ist eines hochgiftigen Tiere. (Bild: Wikimedia Commons)