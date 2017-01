Eve ist eine Frau, auch wenn sie im Körper eines Jungen geboren wurde

Weitere Fotos von Eve in der Slideshow:

Auch in Deutschland erlebt sie häufig unangenehme Situationen. Ständig tuschelt jemand: "Ist das ein Mann oder eine Frau?" Danach wird so getan, als wurde nichts gesagt. Das sticht besonders. "Nur weil ich anders aussehe, bin ich auch taub, oder was?"

An eine Situation kann sie sich noch besonders gut erinnern: Beim Feiern wurde ihr vorgeworfen, dass Transfrauen den Männern etwas vorspielen würden, was sie nicht sind: "Ganz ehrlich, ich sage niemandem, dass ich die Mutter seiner Kinder werde."