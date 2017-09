Von Lukas zu Emma - wie es sich anfühlt, wenn dein Freund merkt, dass er eine Frau ist

Durch die Schminke habe ich sie als Frau gelesen. Das hat meine Wahrnehmung von ihr so verändert, dass sie mir erstmal ziemlich fremd vorkam. So, als ob wir zum ersten Mal was miteinander hätten. Ich habe dann schnell gemerkt, dass sie trotzdem noch dieselbe Person ist.

Konntest du die Veränderungen direkt akzeptieren?

Ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, was das alles bedeuten würde. Aber vor allem ging es viel um Emma. Sie war in der Zeit sehr belastet. Ich habe sie darin unterstützt die Therapie anzufangen, die man, braucht, um später eine Hormonbehandlung machen zu können. Erst später, als wirklich klar war, dass sie ihr Geschlecht anpassen wird, habe ich stark an der Beziehung gezweifelt.

