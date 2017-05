Ich habe versucht, auf Tinder Freunde zu finden – und das ist passiert

Ich stelle ein Bild ein, auf dem man mich kaum erkennt. Ich habe das Gefühl, dass die Anzahl der Matches noch einmal gestiegen ist. Das überrascht mich. In vier Tagen habe ich etwa 100 Matches gesammelt und mein Smartphone steht kaum still.

Während ich versuche, Tinder zu bändigen, schreibt mich Lukas an. Wir schreiben auf Englisch – wie sich später rausstellen soll, spricht Lukas eigentlich perfektes Deutsch. Tinder-Klassiker. Lukas fragt, was ich mit stinknormalen oldschool Freunden unternehme.

Ich antworte super kreativ: Was trinken gehen?

Wir schreiben zwei, drei Tage hin und her, bis wir uns tatsächlich spontan an einem Freitagabend in einem Pub treffen. Was soll ich sagen?



It’s a match! Freundschaftlich.