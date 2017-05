Wie junge Syrer mit der Angst aus dem Krieg leben

In Syrien sagt man, wenn du verhaftet wirst, verschwindest du hinter der Sonne. Du bist dann weg, verloren. Jedes Mal, wenn ein Auto vor unserem Haus hielt, es an unserer Tür klopfte, mich jemand länger als gewöhnlich ansah, zuckte ich innerlich zusammen. Das Viertel, in dem wir lebten, war voller Assad-Anhänger. Die Menschen misstrauten sich gegenseitig.

Es war unmöglich, über die Wut auf das Regime zu sprechen, oder über die Angst, mit der wir Tag für Tag durchs Leben gingen. Diese Gefühle nicht mit jemandem teilen oder rauslassen zu können, machte mich verrückt. In dieser Zeit begann ich, regelmäßig zu beten, um alles wenigstens für kurze Zeit vergessen zu können.

Im August 2014 beschlossen wir zu fliehen. Kurz vor Sonnenuntergang brach ich mit meiner Mutter und meinen Geschwistern in Richtung Türkei auf. Von dort aus reiste ich mit Verwandten weiter in die EU. In Mazedonien streiften wir tagelang orientierungslos durch den Wald, tranken und aßen fast nichts. In Ungarn wurden wir für ein paar Tage in ein Gefängnis gesperrt. Unsere Angst war groß, es doch nicht nach Deutschland zu schaffen. Als wir dann irgendwann am Münchner Hauptbahnhof aus dem Zug stiegen, waren wir unendlich erleichtert.

Seitdem ich zwölf bin, herrscht in Syrien Krieg. Die Erinnerung an die Angst ist in mir. Aber sie belastet mich nicht, denn jetzt kann ich endlich darüber reden. Jetzt spreche ich fast jeden Tag über meine Geschichte: Ich erzähle sie meinen Mitschülern, meiner Familie, schreibe darüber. Ich lasse alles aus mir raus und kann dadurch frei sein.

