Warum wieder mehr junge Menschen unter sexuell übertragbaren Krankheiten leiden

Die Flasche Wein ist geleert, das Gespräch vom Esstisch zum Sofa gewandert – aber Worte sind längst nicht mehr alles, was ausgetauscht wird. Einige Minuten später liegen die Kleider auf dem Boden und zwei Menschen nebeneinander. Küsse und Hände überall, nur ein Kondom fehlt.

Andererseits bin ich auch nicht mit jedem meiner früheren Freunde vor dem ersten Sex zum HIV-Test gegangen. „Was Beziehung ist und was Affäre, kann man ja manchmal gar nicht definieren.“ Wenn sie einigermaßen regelmäßig mit demselben Mann schlafe, nehme sie irgendwann sowieso die Pille . „Vielleicht bestehe ich deshalb nicht immer auf ein Kondom.“

"Wenn ich jemanden attraktiv finde und er vertrauenswürdig wirkt, denke ich nicht daran, dass er vielleicht Krankheiten mit sich herumschleppt", sagt Svenja. Die 27-Jährige weiß, dass das ein Trugschluss ist. Trotzdem hatte sie in den vergangenen zwei Jahren zwei Mal mit ihr vorher unbekannten Männern Sex ohne Kondom. Sie sollte verantwortungsvoller mit ihrer eigenen und der Gesundheit des anderen umgehe, das ist ihr bewusst.

Vor allem Syphilis breite sich zunehmend aus. Noch im Jahr 2000 galt die Erkrankung als nahezu ausgestorben. Seitdem wächst die Zahl der Erkrankungen um jährlich 20 Prozent. 2016 kamen bundesweit 8,5 Syphilis-Fälle auf 100.000 Einwohner, die aktuellen Zahlen erscheinen im März. Besonders betroffen, so Brockmeyer, seien Menschen unter 25.

Steffi trägt Humane Papillomviren in sich. Sie werden beim Sex übertragen, wie auch Gonorrhö, Chlamydien oder andere Geschlechtskrankheiten. Und die Zahl der Menschen, die unter solchen Infektionen leiden, ist in Deutschland in den letzten Jahren wieder gestiegen. Norbert Brockmeyer arbeitet als Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten und leitet das Zentrum für sexuelle Gesundheit an der Uniklinik Bochum. Er sagt: „Wir haben ein Problem – gerade bei jungen Leuten.“

Steffi kennt solche Situationen gut. Die 30-Jährige wohnt in Köln und arbeitet als PR-Beraterin. Sie sagt: "Ich weiß gar nicht, wie oft mir das schon passiert ist.“ Nach einem One-Night-Stand fühle sie sich meistens schäbig, denke: ' Hätte ich das lieber mal gelassen.' Trotzdem lässt sie sich immer wieder zu Sex ohne Gummi überreden. Später verdrängt sie ihre Scham, versucht, nicht mehr daran zu denken.

Brockmeyer macht dafür auch das veränderte Datingverhalten verantwortlich. "Singles haben heute schneller und häufiger Sex als früher.“ Verlässliche Statistiken dazu gibt es nicht, aber der Arzt will eine Tendenz beobachten. Über Apps wie Tinder würden sich Menschen schneller und häufiger zu Dates verabreden. Dadurch komme es auch häufiger zu Sex. Laut der Bundeszentrale für Gesundheit werden aber nicht mehr Kondome verkauft.

Was aus einem Moment der Unvernunft folgen kann, musste Steffi am eigenen Körper spüren. Die HP-Viren hat sie sich wahrscheinlich bei einem One-Night-Stand eingefangen. Der Virus ist relativ weit verbreitet, er tritt in 100 verschiedenen Arten auf – und häufig wissen die Betroffenen jahrelang nichts davon. Vor ihrer Diagnose hatte Steffi noch nie davon gehört.

„Viele Menschen lassen sich erst auf Sexualkrankheiten testen, wenn sie Symptome bemerken“, sagt Brockmeyer. Diese bleiben in 70 bis 80 Prozent aller Fälle sogar aus. Steffi hat bis heute keine, trägt den Virus aber wahrscheinlich schon fünf, sechs Jahre in sich. Schläft sie ohne Kondom mit einem Mann, gefährdet sie auch ihn.

Ich höre immer wieder von Patienten, die denken, man sehe anderen ihre Infektionen an. Das ist Quatsch. Norbert Brockmeyer, Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten

Laut dem Deutschen Zentrum für Infektionen in Gynäkologie und Geburtshilfe waren in Stichproben von 20-Jährigen rund 20 Prozent mit HPV infiziert. Häufig haben Betroffene keinerlei Beschwerden und wissen deswegen nichts von ihrer Infektion. Bei anderen bilden sich kleine Warzen im Genital- oder Analbereich, sie können nässen und jucken. In den meisten Fällen bleibt die Erkrankung folgenlos, einige Hochrisiko-Typen können allerdings zu Gebärmutterhalskrebs führen. Und nicht nur das. Brockmeyer sagt: "Es gibt jährlich rund 3.000 Todesfälle durch HPV." Nur ein Kondom könne effektiv vor dem Virus schützen.

