Stinas Bekenner-Video: "Mein Vater hat Suizid begangen"

Und was hat die Parlamentswahl in Großbritannien verändert?

Jetzt hat es also auch noch der französische Präsident gesagt: Wenn Großbritannien wolle, könne es in der EU bleiben. Das verkündete Emmanuel Macron am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der britischen Premierministerin Theresa May. Bis die Verhandlungen zu Ende seien, bestehe immer noch die Möglichkeit, die Tür wieder zu öffnen, sagte Macron – auch wenn es natürlich mit der Zeit immer schwieriger werde. (The Guardian)

Zuvor hatte schon Finanzminister Wolfgang Schäuble gesagt, die Briten würden "auf offene Türen stoßen", wenn sie ihre Entscheidung ändern wollten. (Bloomberg)

Was ist da los? Kommt der Brexit jetzt doch nicht? Und wenn doch, wann geht es los?