Für 700 Euro im Taxi durch den Sturm – mit einem AfD-Wähler

Wenn ich nur wüsste, wo zur Hölle wir sind. Es schüttet, draußen tiefschwarze Nacht. Drinnen, im Auto, zischt Mehmet sich eine Dose Energy und dreht die Heizung hoch. Es riecht nach Feiern und Saufen und Kotze.



Mehmet unterdrückt einen Rülpser und sagt: "Also Leute. Was is' so falsch daran, dass ich AfD gewählt hab?"

Da sitze ich also. In einem Taxi von Dortmund nach Hamburg. Mit ein paar Fremden und ihrem Gepäck.



Kerstin, blond, Hornbrille, Marketingmanagerin, lebt in Altona.



Lukas, dunkles Haar und Holzperlenkette, kommt aus Aachen, macht was mit Häusern und Wärmedämmung und will seine Schwester besuchen.



Mojo, Regenjacke und Kappe, versteht kein Deutsch und kaum Englisch, der drei Sätze sagt: "I am Mojo. Here since three months, from Africa. I want to go to Pauli."



Und Mehmet. Der Fahrer.