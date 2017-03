Mein Stiefvater und ich kamen nie klar. Ich brauchte lange, um das zu verarbeiten

"Für mich ist Frank der Mann meiner Mutter", sagt Alicia. "Mein Stiefvater ist er aber deshalb noch lange nicht." An die gemeinsame Zeit mit der Mutter und ihrem echten Vater kann sie sich kaum erinnern, zu lange ist es her.



An den Tag, an dem ihre Eltern ihr erklärten, dass sie sich trennten, allerdings noch ganz genau. "Wir saßen draußen im Garten, ich auf dem Schoß meiner Mutter und mein Vater saß gegenüber. Meine Eltern sagten, dass sie sich nicht mehr lieb haben."