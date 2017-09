Warum Judith ihr Kind bekam, obwohl sie wusste, dass es nicht lange leben würde

Sie will die Ärzte von ihrem Bauch wegschubsen. "Krümel", hatten sie ihr Baby zuvor genannt. Von nun an nennt sie es Levi. Levi, das bedeutet Kämpfer.

An einem Tag im August sitzen Judith (32) und Flo (35) in der Hebammenpraxis von Jaenette Harazin in Hamburg. Jaenette ist spezialisiert auf Frauen, die ihr Kind verloren haben. Verwaiste Mütter nennt man sie.

Sie selbst verlor vor acht Jahren ihren Sohn. Sie sitzen auf einer Couch, an den Wänden hängt roter Tüll, eine Lampe spendet schummeriges Licht. In einem anderen Raum kleben Pappsterne an einer Wand. Jedes erinnert an ein verstorbenes Kind.