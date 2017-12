Eine Fotografin möchte Eltern von gestorbenen Babys helfen – die Reaktionen sind überwältigend

Das tat sie, packte Stoffe in die Liste, aus denen sie kleine Schiffchen für Frühgeborene nähen möchte, kleine Strampler , Frühchenmützen , Bücher und auch ein Kameraobjektiv . "Ich dache nicht, dass da viel passiert, aber gleich das erste, was wegging, war das Objektiv für 500 Euro!", sagt Jasmin.

Bei Jasmin trudeln nun Unmengen an Paketen ein:

Als Jasmin ein paar weitere Artikel in die Liste legte – eigentlich nur, um sie für sich selbst vorzumerken – waren sie auch sofort weggekauft. Aktuell sind auf der Wunschliste nur noch zwei Kinderbücher. Für die Geschwister . "Kleine Kinder verstehen oft nicht, warum das Geschwisterchen nicht nach Hause kommt und warum die Eltern so traurig sind", sagt Jasmin. Da können diese Bücher ein wenig helfen.

Jasmin schreibt auf Twitter, dass ihr immer wieder die Tränen gekommen sind, die tollen Menschen hätten sie so sehr gerührt.

Das Bewegendste seien all die Zuschriften gewesen, die sie von Sterneneltern bekommen habe.

"So viele haben ihre Geschichte erzählt. Das finde ich wahnsinnig berührend, weil es immer noch so ein Tabuthema ist", sagt Jasmin. Viele Freunde und Bekannte trauen sich nicht, mit den Betroffenen darüber zu sprechen, in Familien verursacht es oft Sprachlosigkeit, es fallen Sätze wie "beim nächsten Mal klappt es bestimmt".