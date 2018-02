Diese Frau zeigt die Blicke, die übergewichtige Menschen aushalten müssen

You lack discipline. You lack discipline.

Du hast zu wenig Disziplin.

Try dressing more stylish.

Versuche, dich stylisher anzuziehen.

Quit eating Donuts, please!

Hör auf Donuts zu essen, bitte!

This woman is very brave.

Diese Frau ist sehr mutig.

You rule. Fuck everyone.

Du bist toll! Scheiß auf die Anderen.

I can't thank you enough.