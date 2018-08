Es zeigte sich nur selten und scheu, es kroch ganz langsam in mein Leben. Ich erwischte mich dabei, nachts nicht mehr mit der U Bahn nach Hause zu fahren, sondern zu laufen, um die Stille einer Stadt zu hören, die tagsüber immer laut war. Ich fuhr immer öfter an den Wochenenden raus aus dem Lärm und rein in den Wald.

Ich saß nachts am Fenster und hörte dem Regen zu. Mit den Jahren wuchs das Heimweh und meine Absonderlichkeiten. Ich ging ständig spazieren und wenn es mir schlecht ging, fuhr ich raus aufs Land. Ich ging nicht mehr in hippe Bars, sondern in kleine Spelunken, die mich an die Kneipen meiner Jugend erinnerten. Dort trank ich Herrengedecke und erzählte stolz, dass ich vom Land komme.

Aus der Verachtung für das ländliche Leben ist ein permanentes Heimweh geworden. Wenn ich meine Eltern besuche, mache ich plötzlich all die Dinge, die ich früher gehasst habe. Und dabei macht sich ein Gefühl breit, das ich erst kennenlerne: das Gefühl, zu Hause zu sein.