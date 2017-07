Ich finde, auch Schlanke dürfen Sport machen. Das sehen viele anders

In den ersten 26 Jahren meines Lebens hatte ich mit Fitness kaum was zu tun.



Als Kind war ich für ein halbes Jahr in einer Tanzgruppe, da hörte ich Atomic Kitten allerdings lieber, anstatt mich zu ihnen zu bewegen.

Als ich älter wurde, ging ich sporadisch Laufen im Park, mit Smartphone in der Hand. Ich gab auf, sobald jemand schrieb oder anrief. "Hi, hast du gerade Zeit?" – "Klar, bin zwar joggen. Aber egal."

Dass ich trotzdem schlank bin, hat was mit Genen oder Stoffwechsel zu tun, nicht mit Yogamatten oder Hanteln. Sport war mir nie wichtig.