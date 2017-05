Wenn jeder starrt und tuschelt: Wie es ist, mit einer sozialen Phobie zu leben

Katharina* hat eine soziale Phobie. Negative Gedanken rasen durch ihren Kopf. Sie nennt sie "Katastrophen-Gedanken". Für sie ist die Situation ungefähr so:

Abwarten. Zuhören. Was sagen die? Eine Frau, ein Mann, ein Pärchen, sie gehen. Hände schwitzen, cool bleiben, atmen, atmen. Nichts passiert. Er zahlt, sie zieht ihre Jacke an. Er hilft ihr nicht. Sie lächelt. Haben sie gehört, was ich erzähle? Beide gehen. Erleichterung. Wegschauen. Ein Passant, schnell – bewegt sich auf das Café zu. Übelkeit. Schweiß, Hände. Karte fällt um, lachen. Fenster. Suche den Passanten, Blicke treffen sich – zu lange. Warum schaut er mich an? Was denkt er über mich? Kennt er mich? Wegschauen, beide. Er geht. So wichtig bin ich auch nicht.