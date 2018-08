David, 30

Laura ist meine Traumfrau, mit der ich mein Leben verbringen möchte. Nach vier Jahren Beziehung bin ich ihr in einen Familienurlaub in Holland hinterher gereist, und habe sie am Strand mit einem Antrag überrascht.



Unser Tag war perfekt. Wir hatten eine freie Trauung auf einer Wiese in meinem Heimatort und unsere Feier fand in einer großen Scheune statt. Alles wurde von uns selbst organisiert, die freie Trauung hielten zwei Freunde von uns. Das war die beste Entscheidung, denn so war sie ehrlich, persönlich und genau nach unserem Humor.

Die größte Herausforderung war es, eine Scheine in eine schöne Hochzeitslocation zu verwandeln. Wir mussten uns um Tische, Stühle, Dekoration, Essen, gekühlte Getränke, Service, Licht, Technik und Musik selbst kümmern. Das war stressig. Aber jetzt weiß ich: Es hat sich gelohnt.