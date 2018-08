In einer Beziehung spielt Intimität auf jeden Fall eine große Rolle. Wobei sich alles natürlich verändert hat: Als wir vor einem Jahr zusammen gekommen sind, hatten wir am Tag mehrmals Sex. So oft ist es jetzt nicht mehr, aber noch immer sehr regelmäßig. Es kommt einfach darauf an, wie oft wir uns sehen und wie viel Zeit und Lust wir haben. Im nächsten Monat werden wir zusammenziehen und ich bin gespannt, wie diese Veränderung unsere Sexualität und Beziehung beeinflussen wird.

Dennis, 27

Wir reden sehr viel über Sex und unsere Wünsche, das finde ich wertvoll in unserer Beziehung. Wir sind beide an BDSM interessiert, gehen oft in Sexshops und experimentieren gerne rum. Vor einem Jahr waren wir für drei Monate getrennt, weil wir uns ausleben wollten. Dabei merkten wir allerdings, dass wir gemeinsam glücklicher sind.

Deshalb wollen wir nun unsere Beziehung öffnen: Sprich, uns gegenseitig die Freiheit geben, auch mit anderen schlafen zu dürfen. Wir wollen zusammen sein, ohne uns einzuschränken. Bisher ist es noch nicht passiert, aber mal schauen was kommt. Auch an Paarsex sind wir interessiert und hatten schon einen Dreier mit einer anderen Frau. Solche gemeinsamen Experimente sehe ich für uns auch häufiger in Zukunft.