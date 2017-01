So ist eine Nacht im Haus, das nur sechs Quadratmeter groß ist

6,4 Quadratmeter, so groß ist auch das "Tiny100" , ein Holzhaus auf Rädern, das seit drei Monaten in Berlin-Kreuzberg , am Landwehrkanal, U-Bahnstation Prinzenstraße, steht. Eine vollständige Wohnung, mit Bad, Küche, Bett und Schreibtisch , und das alles in einem Quader, der kleiner ist als ein LKW-Anhänger.

6,4 Quadratmeter. So viel Platz brauchen zwei Menschen, die nebeneinander Yoga machen. Oder vier Kinder, die ein Iglu bauen.

Mit Winterjacke empfängt mich Amelie in dem kleinen Häuschen. Die 22-jährige Studentin hat schon eine Woche darin verbracht, zwei weitere werden folgen. Ihr Informationsmanagement-Studium in Hannover hat sie schon fast beendet, jetzt macht sie ein Praktikum in Berlin und schreibt nebenher an ihrer Bachelorarbeit.

Wie lebt man auf so wenig Raum? Für einen Abend, eine Nacht und einen Morgen haben wir das winzige Haus getestet.

Entworfen wurde das Haus von Van Bo Le-Mentzel, einem Berliner Architekten. Normalerweise darf man einen Wohnwagen nicht länger als zwei Wochen am Straßenrand parken – aber das sogenannte Tiny House ist ein Ausstellungsobjekt , das mit Sondergenehmigung den Stellplatz von November bis März belegt.

Die Möglichkeit, für 100 Euro Monatsmiete in einer eigenen kleinen Wohnung zu leben, bekam sie über die Tiny House University – eine Gemeinschaft von Architektur- und Designinteressierten, zu der auch Amelie gehört.



Einmal die Woche können sich Besucher einen Einblick verschaffen, die restliche Zeit hat sie die Bude ganz für sich. Mit dem Einheizen hat sie auf mich gewartet – und während sie den gusseisernen Ofen mit Lüftungsschacht und Holzöffnung erklärt, bilden sich Kondensationswölkchen in der Luft. Es ist wirklich kalt.

Der Ofen macht es langsam wärmer, ich erkunde schon mal die Wohnung. Von außen sieht das Häuschen so aus: langweiliger, holzverkleideter Kasten mit Schornstein. Von innen so: genial.



Die massive Haustür nimmt etwa die Hälfte der schmalen Vorderfront ein und führt direkt in das Herz der Wohnung, das Wohnküchenzimmer. Eine kleine Einbauküche mit Edelstahlbecken und Induktionsplatten, ein Ikea-Sessel, der sich zum Sofa transformieren lässt, ein schlichter Tisch.

Nichts scheint überflüssig

Die Decke ist etwa drei Meter hoch, ein großes Fenster und ein Spiegel an der Küchenrückwand lassen den Raum größer wirken. Ich fühle mich nicht eingeengt. Die Einrichtung ist schlicht, aber liebevoll: Mini-Topfpflanzen auf dem Fensterbrett, ein Bücherregal, ein Kalligraphie-Poster an der Wand, eine Retro-Glühbirne als Deckenlampe.



Ich merke, dass auch bei der Innengestaltung ein Architekt am Werk war, denn nichts scheint überflüssig, alles ist stilsicher ausgewählt.



Nur über Amelie verrät mir die Ausstattung nichts. Bei so wenig Platz wird persönliches Zeug wohl immer gleich verstaut.

(Bild: Nora Noll)

Die Galerie fängt erst ab der Küchenzeile an und verbindet Schlaf- und Arbeitsplatz. Die Matratze liegt auf einer Holzebene, die Schreibtischplatte ist so montiert, dass die Beine von der Galerie herunterbaumeln und auf einem Küchenregal Platz finden – den Bürostuhl kann man sich also sparen. Minimalismus zwischen kahlen Holzwänden und schwedischem Design-Katalog. Dusche, Kompost-Klo und Waschbecken sind auf kleinstem Raum – nicht gerade gemacht für Langduscher. Im Flur ist an der Rückwand Platz für Kleidung und ein kleines Feuerholzlager für den Ofen – das war’s. In zwei Minuten hab ich alles gesehen.

