Ab wann bin ich eigentlich zu lange Single?

Meine erste Beziehung hatte ich mit zwölf Jahren, und bis zu meinem 24. Lebensjahr lautete mein Beziehungsstatus meistens: vergeben . Die längste Liebe hielt knapp sieben Jahre. Zwischen den Typen lagen immer maximal ein paar Monate. Mit anderen Worten: Alleinsein kannte ich nicht. Die letzte lange Beziehung beendete ich dann auch aus genau diesem Grund: Ich wollte herausfinden, wer ich bin, und zwar ohne einen Mann an meiner Seite.

Die ersten Wochen als Single waren schlimm. Ich hatte Liebeskummer, stürzte mich direkt in eine Affäre mit einem Musiker. Es wurde nichts draus.

Danach bestand mein Leben aus Uni, Partys, Arbeiten und dem ein oder anderen One-Night-Stand. Manche wollten eine Beziehung mit mir, ich wollte nie eine.



Im Auslandssemester in Indonesien lernte ich dann meinen Seelenverwandten kennen. Doch nach vier Monaten war das balinesische Liebesabenteuer mit dem Rückflug vorbei.