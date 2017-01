Wie mir auffiel, dass ich mich an sexuelle Belästigung gewöhnt habe

Bis ich abends im Bett lag, da rasten plötzlich all diese Momente durch meinen Kopf, in denen ich auf eine Art angeschaut, angesprochen oder berührt wurde , die ich nicht wollte.

In einem offenen Brief schreibt Alina von ihren Erlebnissen

Alina erzählte es am Telefon ganz ruhig, als sei das alles normal. Wie sie plötzlich Männerhände an Po und Brüsten spürte. Die Küsse gegen ihren Willen. Und wie sie, Alina Sonnefeld aus Jena, sich schließlich mit einem Brief dagegen wehrte . Ich legte nach dem Interview auf, irgendwie Alltag. Die Arme, dachte ich. Sowas ist mir ja noch nie direkt passiert.

Aber es ging schon viel früher los. Nicht immer so krass, aber immer unangenehm. In einer Bar in der ich mit 19 gearbeitet habe, haute mir ein Fremder auf den Hintern. Mit voller Wucht. Das war nicht nur anzüglich, das war auch schmerzhaft. Die Security ließ ihn gewähren. Ob er an dem Abend noch weitere Frauen begrapscht hat, keine Ahnung.

Warum hat mein Kopf das vergessen, in eine Ecke verdrängt? Warum habe ich nichts gesagt? Weil es für mich alltäglich ist.



Weil es für mich alltäglich ist. Obwohl wir die große Debatte hatten, den #Aufschrei. Die Feministin Anne Wizorek bündelte mit anderen unter dem Hashtag Geschichten vieler einzelner Frauen, zu einer großen, sichtbaren Masse. Das Thema Sexismus bekam eine ungeheure Aufmerksamkeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass mutige Frauen wie Alina Sonnefeld immer wieder darauf hinweisen, nicht lockerlassen und dem Thema den Raum geben, den es braucht. Den Raum, den ich mir selbst nicht zugestanden habe. Immer wieder bin ich weggegangen, habe mich entzogen, die Konfrontation gescheut. Habe es abgetan. Die Hand des Bekannten in der Bar, die viel niedriger an der Hüfte sitzt, als sie müsste. Der Typ in der Bahn, der seltsam nah kam. Die anzüglichen Bewegungen, der unverhohlene Blick ins Dekolleté. Der fremde Mann, der meinen schwangeren Bauch berührte und mir dabei in die Augen starrte.

Warum? Es gab nicht nur einen Grund dafür, wird mir klar. Mal wollte ich nicht die dumme Zicke sein, die den ungewollten Flirt vor den Kopf stößt. Mal dachte ich, ich sähe Gespenster. Vielleicht ist seine Hand zufällig auf meinem Knie, es ist ja auch eng hier in der Bahn. Mal war ich einfach zu perplex. Mal hatte ich dieses ungute Gefühl, das in mir aufstieg erst später als Belästigung zu deuten gewusst. Aber warum denke ich so? Warum suche ich die Schuld bei mir?

Sexuelle Belästigung ist so alltäglich, dass ich sie nicht immer bemerke. Dass ich überrascht bin, wenn sie mir widerfährt. Dass ich nicht weiß, wie ich mich wehren soll. Dass mir mein Gegenüber leidtut. Vielleicht bin ich selber Schuld? Habe die falschen Signale gesendet? Und überhaupt: Ich hätte ja was sagen können. Ich habe nichts gesagt, weil es mir unangenehm war. Weil ich mich geschämt habe. Auch wenn es absurd ist.