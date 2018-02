Ich erlebe Sexismus aus zwei Perspektiven – als Frau und als Mann

Oft genug waren die Perspektiven auch vertauscht: Momente, in denen ich mich als Frau gefragt habe, ob Vorgesetzte nicht zu viel riskieren, wenn sie mit mir allein in einem Besprechungsraum sind.

In denen ich mich als Mann gefragt habe, ob es ein Fehler war, meiner Kollegin ein Kompliment für ihr Kleid zu machen – auch wenn damit das Muster und nicht ihr Körper darin gemeint war.

In denen ich mich gewundert habe, warum in Frauenzeitschriften Sätze wie "Nehmen Sie sich im Bett, was Sie wollen!" aufregend klingen und in Männerzeitschriften widerlich.