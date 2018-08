David:

Die meisten Frauen in meiner Umgebung sind selbstbewusst und unabhängig, genau wie Miriam. Aber manchmal bin ich auch verwirrt: Sie will emanzipiert sein, fällt dann aber in Klischees zurück und erwartet zum Beispiel, dass ich ihr einen Heiratsantrag mache. Ich fühle mich da selbst in eine Rolle gedrängt, auf die ich vielleicht keine Lust habe.

Ein großes Streitthema war der Name nach der Hochzeit. Sie will ihren Namen unbedingt behalten, was ich ja ok finde. Aber dann erzählt sie, dass die meisten Frauen ja immer noch die Namen ihrer Männer annehmen. Jedes Thema wird zum gesamtgesellschaftlichen Diskussion, da habe ich keinen Bock drauf. Wir können über alles reden, aber als zwei Menschen und nicht nur als Mann und Frau. Ich fühle mich dann, als müsste ich mich rechtfertigen oder die Fehler aller vorangegangenen Generationen von Männern wieder gut machen.