Gibt es Gerüche, die sexuelle Erregung auslösen?

Ob beim Sport, während der Arbeit, beim Feiern oder beim Sex: Es gibt keinen Moment in unserem Leben, in dem wir nach nichts riechen.



Jeder Mensch riecht individuell – an seinem Eigengeruch, am Shampoo, Parfüm oder Waschmittel, erkennen wir einen Menschen wieder. Und manchmal löst dieser Geruch auch etwas aus: zum Beispiel, dass wir uns geborgen fühlen oder sogar Lust haben, einem Menschen näher zu kommen.