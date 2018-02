Ich bin streng gläubig, pornosüchtig - und hatte mit 30 mein erstes Mal mit einer Prostituierten

Max zieht Anne die Kleidung aus. Als sie ihm in die Hose greift, bremst er sie, ihm geht das zu schnell. Die beiden schlafen miteinander, wie es richtige Paare tun, mit Küssen, Kuscheln und miteinander reden.

Der 30-jährige kennt Sex nur aus Filmen. Er ist überrascht, wie schnell er kommt. Zwei Stunden dauert das Treffen. Danach fühlt sich Max befreit: Es war ein schönes erstes Mal. 350 Euro hat er dafür bezahlt.

Er klingt glücklich, wenn er von seinem Treffen erzählt. Er redet das erste Mal über den gekauften Sex, über seine Pornosucht. Es fällt Max nicht leicht, seine Geschichte zu erzählen. Er überlegt sich seine Worte gut, zögert immer wieder, während er redet.

Max gehört der Pfingstgemeinde an, er ist konservativer Christ und in einem strenggläubigen Elternhaus aufgewachsen. In einer Gesellschaft, in der Sex omnipräsent ist, in der Pornos für jeden zugänglich sind, versucht die Pfingstgemeinde, ihre Mitglieder davon fernzuhalten: Sex vor der Ehe, Selbstbefriedigung gelten als Sünde.