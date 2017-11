Wie rede ich mit meiner Freundin über meine sexuellen Vorlieben?

Außerdem will ich nicht wie ein Langweiler rüberkommen oder als wäre ich weniger männlich. Andere Männer würden ausflippen, wenn ihre Frau im Bett so ausrastet. Doch nach dem Sex liegen wir oft nebeneinander – und dann ist da so eine komische Stille . Man merkt, beide hätten was zu sagen. Aber keiner fängt an.

Die Psychologin Kathrin Hoffmann antwortet:

Was den Zeitpunkt betrifft, würde ich dir raten, einen ruhigen Moment zu nutzen. Vielleicht am Wochenende, wenn ihr gemeinsam im Bett oder auf dem Sofa liegt.



Du könntest das Gespräch zum Beispiel mit einer Frage starten: "Schatz, was ich dich schon länger mal fragen wollte: Bist du eigentlich zufrieden mit unserem Sex? Gibt es irgendetwas, das du dir wünscht?"



Dann hörst du erstmal zu, was sie zu sagen hat. Vielleicht spricht sie dann das Thema schon an und du kannst darauf reagieren.



Sag ihr dann, wie gern du mit ihr schläfst, dass du es aber manchmal schön fändest, es etwas ruhiger angehen zu lassen. Frag sie, ob sie sich das vorstellen kann und ob ihr es mal ausprobieren wollt.



Sag ihr dann auch, wie toll du es findest, dass ihr darüber reden könnt und dass du dir wünschst, das öfter zu tun. Wichtig finde ich auch, dass man in solchen Gesprächen nicht zu ernst ist, sondern das Ganze humorvoll angeht. Du kannst zum Beispiel mit einem Schmunzeln sagen, dass du eben manchmal ein "kleiner Faulpelz" bist.