Das kennst du nur, wenn du aus der Schweiz kommst

Fühlen

Als Schweizerin in Deutschland führe ich immer wieder die gleichen Gespräche: "Nein, Zürich liegt nicht in den Bergen." Und: "Ja, wir alle lieben Roger Federer." Schnell wird der Wunsch geäußert, ich soll doch bitte etwas auf Schweizerdeutsch sagen. "Was wottsch dänn ghöre?", frage ich – und alle brechen vor Lachen zusammen. "Süß", kommt das Feedback auch prompt. Es ist jedes Mal dasselbe.

Dass wir Schweizer es manchmal leid sind, nachgeäfft zu werden, würden wir euch nicht sagen. Dafür sind wir zu höflich, wir wollen euch schließlich nicht vor den Kopf stoßen.

Umso persönlicher nehmen wir Forschheit, wenn sie uns selbst widerfährt.

Dieses Verhalten wird mit einem Kopfschütteln quittiert. Fertig mit lustig ist erst, wenn es jemand wagt, in den öffentlichen Verkehrsmitteln laut zu sprechen.